Aufwind

Tesla-Aktionäre quittieren am Montag gleich zwei erfreuliche Nachrichten. So bringt der Musk-Konzern das Model 3 Long Range in den Verkauf zurück. Außerdem hebt Global Equities Research das Kursziel für die Tesla-Aktie an.

• Tesla bringt Model 3 Long Range wieder auf den Markt

• Global Equities Research hebt Kursziel an

• Point of Sales EV Credit treibt Nachfrage an



Tesla Model 3 Long Range in den USA nach fünf Jahren wieder im Verkauf

Wie Elon Musk sowie das offizielle Tesla-Profil auf dem Kurznachrichtendienst X bekannt gegeben haben, wird der Tesla Model 3 Long Range in den Vereinigten Staaten nach ganzen 5 Jahren wieder in den Verkauf aufgenommen. Das wiedereingeführte Modell soll nun nicht nur erschwinglicher sein, sondern auch über mehr Reichweite verfügen, erklärt Tesla in dem X-Post. So soll das Fahrzeug (nach Abzug der Steuergutschrift) bereits ab einem Preis von 34.990 US-Dollar erhältlich sein und über eine Reichweite von 363 Meilen (ca. 584 Kilometer) verfügen. Einem Bericht von electrek nach entspreche dies einer Reichweitensteigerung von rund 100 Meilen. Außerdem gibt Tesla an, dass das Fahrzeug in nur 4,9 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde bzw. 100 Kilometer pro Stunde beschleunigen könne und die Höchstgeschwindigkeit bei 125 Meilen pro Stunde bzw. 201 Kilometer pro Stunde liegt.

New Tesla Model 3 version available in America.



363 miles of range for $35k! https://t.co/1L4kCB0Ww8- Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2024

Global Equities Research hebt Kursziel an

Wie Investing.com außerdem berichtet, hat Global Equities Research zuletzt das Kursziel für Tesla von 340 auf 400 US-Dollar angehoben. Dabei berufen sich die Experten vor allem auf die steigende Nachfrage nach den Fahrzeugen des Unternehmens. "TSLA erlebt eine steigende Nachfrage, ausgelöst durch den 7.500 $ Point of Sales EV Credit, der den Fahrzeugpreis um weitere 7.500 $ reduziert", so die Analysten.

Die Experten erklärten, dass die Nachfrage nach Tesla-Autos, insbesondere nach dem Model 3 und dem Model Y, in den vergangenen beiden Wochen "extrem stark" gewesen sei, Grund dafür sei, dass die Preissenkung um 7.500 US-Dollar für diese Fahrzeuge einen "soliden Kundenansturm" auslöse. "Ab etwa dem 3. Mai 2024 haben viele potenzielle Autokäufer irgendwie erfahren, dass TSLA den Preis von Model 3 und Model Y zum Zeitpunkt des Kaufs um weitere 7.500 Dollar senkt", so Analysten.

Global Equities Research stellte außerdem fest, dass Tesla den Bestellprozess durch die Entwicklung einer eigenen Software vereinfacht hat. Dadurch werde der gesamte Ablauf von der Bestellung über die Verarbeitung der Point-of-Sale-Guthaben für Elektrofahrzeuge, die Preissenkung der Fahrzeuge bis hin zur Integration in das Portal des IRS Inflation Reduction Act rationalisiert.

Im Gegensatz dazu erhöhen die Händler, die die Elektrofahrzeuge der Wettbewerber von Tesla verkaufen, laut dem Aktienanalyseunternehmen zunächst die Preise und senken sie dann um die Point-of-Sale-EV-Gutschriften. "Die Kunden schätzen die Tricks dieser Händler nicht", erklären die Experten. "TSLA hat nicht nur die Preise für seine Fahrzeuge gesenkt, sondern bietet auch sofort Point-of-Sales-Gutschriften in Höhe von 7.500 US-Dollar an, indem der Preis der Fahrzeuge um weitere 7.500 US-Dollar gegenüber dem bereits reduzierten Fahrzeugpreis gesenkt wird."

Das neue Kursziel von Global Equities Research entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von mehr als 61 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von Tesla (Schlusskurs: 12.07.2024).

Gesammelten Daten von TipRanks zufolge entspricht durchschnittliche Kursziel für die Tesla-Aktie basierend auf 35 Analysten-Einschätzungen 193,18 US-Dollar und impliziert eine Veränderung von -22,18 Prozent gegenüber dem letzten Kurs.

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie profitiert

Tesla-Aktionäre reagieren wohlwollend auf die Nachrichten rund um den Musk-Konzern. Im vorbörslichen NASDAQ-Handel gewinnen die Papiere des Elektroautoherstellers zeitweise 3,94 Prozent auf 258,00 US-Dollar. Damit begibt sich Tesla nach einem holprigen Jahresstart weiter auf den Weg zu einer positiven Jahresentwicklung. In den vergangenen drei Monaten ging es für die Tesla-Aktie bereits um 53,72 Prozent aufwärts. Sei Jahresbeginn steht jedoch noch ein Abschlag von minimalen 0,10 Prozent zu Buche.

Redaktion finanzen.net