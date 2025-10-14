AUKTION/Bund emittiert neue Bundesschatzanweisungen
Von Emese Bartha
DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag bei einer Auktion neuer Bundesschatzanweisungen 4,250 Milliarden Euro erlöst. Die Bundesbank akzeptierte alle Gebote zum niedrigsten Preis und erfüllte auf Nicht-Wettbewerbsbasis 80 Prozent der Offerten zum gewichteten Durchschnittspreis. Die Finanzagentur nahm wie üblich eine Tranche zu Zwecken der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes. Folgende Details wurden zu der Transaktion bekannt:
===
Emission 2%-ige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 16. Dezember 2027
Volumen 5,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 5,909 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 4,250 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,4
Durchschnittsrend. 1,91%
Durchschnittskurs 100,178
Mindestkurs 100,175
Wertstellung 16. Oktober 2025
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/mgo
(END) Dow Jones Newswires
October 14, 2025 06:13 ET (10:13 GMT)