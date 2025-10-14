DAX24.107 -1,2%Est505.513 -1,0%MSCI World4.273 -0,3%Top 10 Crypto15,20 -4,7%Nas22.695 +2,2%Bitcoin95.686 -3,9%Euro1,1555 -0,2%Öl61,90 -2,4%Gold4.137 +0,6%
AUKTION/Bund emittiert neue Bundesschatzanweisungen

14.10.25 12:12 Uhr

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag bei einer Auktion neuer Bundesschatzanweisungen 4,250 Milliarden Euro erlöst. Die Bundesbank akzeptierte alle Gebote zum niedrigsten Preis und erfüllte auf Nicht-Wettbewerbsbasis 80 Prozent der Offerten zum gewichteten Durchschnittspreis. Die Finanzagentur nahm wie üblich eine Tranche zu Zwecken der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes. Folgende Details wurden zu der Transaktion bekannt:

===

Emission 2%-ige Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit 16. Dezember 2027

Volumen 5,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 5,909 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 4,250 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,4

Durchschnittsrend. 1,91%

Durchschnittskurs 100,178

Mindestkurs 100,175

Wertstellung 16. Oktober 2025

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

October 14, 2025 06:13 ET (10:13 GMT)