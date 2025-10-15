AUKTION/Bund erlöst über zwei Langläufer 1,939 Milliarden Euro

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch über Emissionen von zwei Bundesanleihen 1,939 Milliarden Euro erlöst. Für das Schuldpapier mit Laufzeit bis 2050 akzeptierte die Bundesbank alle Gebote zum niedrigsten Preis und erfüllte auf Nicht-Wettbewerbsbasis 66 Prozent aller Offerten zum gewichteten Durchschnittspreis. Die Finanzagentur behielt Stücke im Umfang von 243 Millionen Euro zu Marktpflegezwecke ein, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen von 1 Milliarde Euro einstellte.

Für die Bundesanleihe mit Fälligkeit 2056 wurden alle Gebote zum niedrigsten Preis akzeptiert und auf Nicht-Wettbewerbsbasis 95 Prozent der Offerten zum gewichteten Durchschnittspreis erfüllt. Die Finanzagentur nahm Papiere im Volumen von 318 Millionen Euro für Marktpflegezwecke in den Eigenbestand des Bundes, der Transaktionsumfang erreichte somit die angekündigten 1,5 Milliarden Euro.

Zu den Transaktionen wurden folgende Detail bekannt (Werte in Klammern beziehen auf die vorherigen Auktionen vom 19. März bzw. 17. September für die Laufzeiten 2050 und 2056):

===

Emission 0%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2050

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,530 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 757 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,0 (2,8)

Durchschnittsrend. 3,14% (3,04%)

Durchschnittskurs 46,43 (46,78)

Mindestkurs 46,41 (46,74)

Wertstellung 17. Oktober 2025

Emission 2,90%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2056

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,659 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,182 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,4 (1,8)

Durchschnittsrend. 3,17% (3,25%)

Durchschnittskurs 94,74 (93,27)

Mindestkurs 94,74 (93,27)

Wertstellung 17. Oktober 2025

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2025 06:19 ET (10:19 GMT)