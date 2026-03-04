AUKTION/Bund stockt grüne Bundesanleihe auf
Von Emese Bartha
DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch laut Bundesbank bei einer Auktion grüne Bundesanleihen mit Fälligkeit Februar 2033 im Volumen von 960 Millionen Euro platziert. Die Transaktion war technisch überzeichnet. Nachfolgend die Einzelheiten der Aufstockungsauktion (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Transaktion vom 22. Juli 2025):
===
Emission 2,30%-ige grüne Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Februar 2033
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,690 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 960 Mio EUR
Marktpflegeumfang 40 Mio EUR
Zeichnungsquote 1,8 (3,6)
Durchschnittsrend. 2,53% (2,39%)
Durchschnittskurs 98,58 (99,35)
Mindestkurs 98,58 (99,35)
Wertstellung 6. März 2026
===
