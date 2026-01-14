DAX25.356 -0,2%Est506.011 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +1,3%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.939 +1,0%Euro1,1668 ±-0,0%Öl64,67 +0,6%Gold4.584 -0,3%
AUKTION/Neue 5-jährige Bundesobligationen technisch überzeichnet

13.01.26 11:51 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag eine neue Serie 5-jähriger Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend eine Übersicht der Transaktionsdetails:

===

Emission 2,50-prozentige Bundesobligationen

mit Laufzeit 16. April 2031

Volumen 6 Mrd EUR

Bietungsvolumen 6,483 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 4,597 Mrd EUR

Marktpflegeumfang 1,403 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,4

Durchschnittsrend. 2,47%

Wertstellung 15. Januar 2026

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 05:51 ET (10:51 GMT)