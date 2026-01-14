AUKTION/Neue 5-jährige Bundesobligationen technisch überzeichnet
13.01.26 11:51 Uhr
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag eine neue Serie 5-jähriger Bundesobligationen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend eine Übersicht der Transaktionsdetails:
===
Emission 2,50-prozentige Bundesobligationen
mit Laufzeit 16. April 2031
Volumen 6 Mrd EUR
Bietungsvolumen 6,483 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 4,597 Mrd EUR
Marktpflegeumfang 1,403 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,4
Durchschnittsrend. 2,47%
Wertstellung 15. Januar 2026
===
