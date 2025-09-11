DAX23.724 ±0,0%ESt505.380 +0,2%Top 10 Crypto15,87 +3,2%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.295 +1,0%Euro1,1723 +0,1%Öl67,16 +1,0%Gold3.654 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Oracle 871460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- Meta, Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, GameStop, DroneShield, BASF, DEUTZ, Telekom im Fokus
Top News
HelloFresh-Aktie verliert: Negativer Analystenkommentar belastet HelloFresh-Aktie verliert: Negativer Analystenkommentar belastet
EssilorLuxottica-Aktie beflügelt: Barclays vergibt 'Overweight'-Rating EssilorLuxottica-Aktie beflügelt: Barclays vergibt 'Overweight'-Rating
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!

AUKTION/Unterschiedliche Nachfrage nach deutschen Langläufern

10.09.25 12:40 Uhr

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch im Auktionsverfahren insgesamt 1,770 Milliarden Euro über zwei langlaufende Bundesanleihen erlöst. Für den Langläufer mit Laufzeit 2040 wurden laut Bundesbank alle Gebote zum niedrigsten Preis und 91 Prozent der Offerten auf Nicht-Wettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittspreis akzeptiert. Die Finanzagentur behielt Stücke im Umfang von 397 Millionen Euro für marktpflegende Zwecke ein, so das sich die angepeilte Emissionsgröße von 1 Milliarde Euro einstellte. Die Transaktien war technisch unterzeichnet.

Wer­bung

Bei der Bundesanleihe mit Fälligkeit 2041 wurden alle Gebote zum niedrigsten Preis und 24 Prozent auf Nicht-Wettbewerbsbasis zum gewichteten Durchschnittspreis befriedigt. Die Finanzagentur nahm Papiere im Volumen von 333 Millionen Euro zum Zweck der Marktpflege in den Eigenbestand des Bundes, so dass auch hier das avisierte Emissionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro erreicht wurde. Die Transaktien war technisch überzeichnet.

Zu den Auktionen wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Transaktionen vom 28. Mai für die 2040 fällig werdende Anleihe und vom 9. Juli für das 2041 auslaufende Papier):

===

Emission 4,75%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 4. Juli 2040

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 770 Mio EUR

Wer­bung

Zuteilungsbetrag 603 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,3 (5,8)

Durchschnittsrend. 2,96%% (2,85%)

Durchschnittskurs 121,26 (123,00)

Mindestkurs 121,22 (122,94)

Wertstellung 12. September 2025

Emission 2,60%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. Mai 2041

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,623 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,167 Mrd EUR

Zeichnungsquote 2,2 (1,5)

Wer­bung

Durchschnittsrend. 3,03% (3,00%)

Durchschnittskurs 94,68 (95,06)

Mindestkurs 94,65 (95,05)

Wertstellung 12. September 2025

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2025 06:41 ET (10:41 GMT)