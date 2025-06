Aurora Cannabis: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel

Aurora Cannabis hat am 18.06.2025 die Bücher zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,42 CAD gegenüber -0,250 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 90,5 Millionen CAD gegenüber 67,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,040 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,570 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 343,29 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 270,28 Millionen CAD in den Büchern standen.

