Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Montagnachmittag in Rot

Die Aurora Cannabis-Aktie musste um 16:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 3,52 EUR abwärts. Die Aurora Cannabis-Aktie sank bis auf 3,52 EUR. Bei 3,57 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 2.603 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2021 markierte das Papier bei 8,69 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Aurora Cannabis-Aktie ist somit 147,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,64 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Aurora Cannabis-Aktie liegt somit 24,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Aurora Cannabis gewährte am 10.02.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -1,74 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Aurora Cannabis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 67,67 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 60,59 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 10.02.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2022-Kennzahlen am 11.05.2022.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Aurora Cannabis 2023 einen Verlust in Höhe von -0,588 CAD ausweisen wird.

