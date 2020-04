Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Investoren trennen sich vermehrt von Aurora Cannabis

Die Aurora Cannabis-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 0,642 EUR ab. Die Aurora Cannabis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,630 EUR ab. Mit einem Wert von 0,660 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 185.671 Aurora Cannabis-Aktien gehandelt.

Am 01.05.2019 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 8,349 EUR. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.03.2020 (0,531 EUR).

Experten prognostizieren für das Jahr 2021 einen Verlust in Höhe von -0,106 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

Die Aurora Cannabis Inc Aktie wird unter der ISIN CA05156X1087 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Toronto, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis Inc ist ein Unternehmen aus Kanada.

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jarretera / Shutterstock.com