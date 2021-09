Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis mit Abschlägen

Das Papier von Aurora Cannabis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 2,6 Prozent auf 5,15 EUR ab. Der Kurs der Aurora Cannabis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,10 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,21 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 5.021 Aurora Cannabis-Aktien.

Am 11.02.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,40 EUR an. Am 28.10.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,13 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Die Aurora Cannabis Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, NASDAQ, Bulgarien, Bats, NDB, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis ist ein Unternehmen aus Kanada.

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

Aurora Cannabis verschiebt Bilanzvorlage - Aurora Cannabis-Aktie letztlich schwach

Cannabis-Aktien im Blick: Was für den Markt spricht

Aurora Cannabis-Aktie knickt ein: Weiter in den roten Zahlen

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com