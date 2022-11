Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Die Aurora Cannabis-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 1,29 EUR. In der Spitze legte die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 1,29 EUR zu. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,26 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 250 Aurora Cannabis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.11.2021 bei 6,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Aurora Cannabis-Aktie derzeit noch 79,08 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 1,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Aurora Cannabis ließ sich am 20.09.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -4,72 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Aurora Cannabis ein Ergebnis je Aktie von -0,85 CAD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aurora Cannabis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 50,22 CAD im Vergleich zu 60,11 CAD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 09.02.2023 dürfte Aurora Cannabis Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Aurora Cannabis-Verlust in Höhe von -5,268 CAD je Aktie aus.

