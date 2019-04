Anteile vor IPO abgestoßen: Carl Icahn zog bei Lyft schon vor dem Börsengang die Reißleine

Aktien in diesem Artikel Lyft 63,92 EUR

Wie das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, berichtet, hat Carl Icahn seine 2,7-prozentige Beteiligung an Lyft in der vergangenen Woche verkauft. Seine Anteile seien zu diesem Zeitpunkt rund 550 Millionen US-Dollar wert gewesen, schreibt das Blatt.

War ihm das Verkaufsverbot zu lang?

Damit hat Carl Icahn zwar einen fulminanten Börsengang verpasst, in dessen Rahmen die Lyft-Aktie am ersten Handelstag über 20 Prozent über dem Ausgabepreis startete und mit einem deutlichen Plus aus dem Handel ging. Der Investor hat damit aber auch den anschließenden Kursrutsch vermieden: Denn die Aktie von Lyft ist direkt an ihrem zweiten Handelstag unter den IPO-Kurs gerauscht und hat zweistellige Verluste hinnehmen müssen.

Warum Icahn seine Beteiligung noch vor dem IPO abgestoßen hat, ist bislang unklar. Vor rund vier Jahren war der Investor bei dem Uber-Konkurrenten eingestiegen - zu diesem Zeitpunkt hatte seine Beteiligung einen Wert von etwa 100 Millionen US-Dollar. Mit dem Verkauf hat er seine Investition also mehr als verfünffacht. Angaben des WSJ zufolge habe Icahn eine Haltefrist von sechs Monaten für die Lyft-Aktien aussitzen müssen, wenn er an dem börsennotierten Unternehmen beteiligt geblieben wäre.

Analysten sehen Kursentwicklung skeptisch

Er hätte sich also frühestens in einem halben Jahr wieder von den Lyft-Aktien trennen können - unabhängig von ihrer zwischenzeitlichen Kursentwicklung. Und die sehen Experten zunehmend skeptischer. Während Jake Fuller und Ali Faghri, Analysten bei Guggenheim aufgrund der unsicheren Geschäftsentwickkung nur ein "Neutral"-Rating für die Aktie in petto hatten, glaubt der Seaport Global Securities-Analyst Michael Ward, dass die Lyft-Aktie überbewertet ist und hat neben einem "Sell"-Rating ein vergleichsweise niedriges Kursziel von 42 US-Dollar ausgerufen. Dan Ives von Wedbush ging sogar noch einen Schritt weiter und zweifelt an, dass der Uber-Konkurrent in absehbarer Zeit schwarze Zahlen präsentieren wird. Gegenüber "Bloomberg" erklärte der Analyst: "Es ist wahrscheinlicher, dass ein Mensch auf dem Mars landet, als dass Lyft profitabel wird".



