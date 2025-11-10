DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.803 +1,2%Euro1,1564 +0,1%Öl64,20 +0,8%Gold4.070 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Take Two 914508 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende in den USA voraus? DAX vor Erholungsversuch -- Börsen in Fernost mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Adipositas-Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- UPS, BVB im Fokus
Top News
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Chip-Streit um Nexperia: China fordert Entgegenkommen der Niederlande - Ausfuhrbeschränkungen nach Europa gelockert Chip-Streit um Nexperia: China fordert Entgegenkommen der Niederlande - Ausfuhrbeschränkungen nach Europa gelockert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Amdocs stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

10.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amdocs LtdShs
72,12 EUR -0,10 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Amdocs lädt am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,82 USD je Aktie gegenüber 0,760 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Amdocs 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,15 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Amdocs 1,26 Milliarden USD umsetzen können.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,00 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 4,25 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 4,53 Milliarden USD, gegenüber 5,00 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amdocs

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amdocs

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Amdocs LtdShs

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amdocs LtdShs

DatumRatingAnalyst
31.01.2018Amdocs BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
12.11.2015Amdocs Equal WeightBarclays Capital
11.11.2015Amdocs BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.09.2015Amdocs OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.07.2015Amdocs BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
31.01.2018Amdocs BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
11.11.2015Amdocs BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.09.2015Amdocs OutperformOppenheimer & Co. Inc.
30.07.2015Amdocs BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
19.03.2015Amdocs OutperformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
12.11.2015Amdocs Equal WeightBarclays Capital
14.01.2011Amdocs neutralGoldman Sachs Group Inc.
22.07.2010Amdocs neutralWedbush Morgan Securities Inc.
19.07.2010Amdocs equal-weightBarclays Capital
23.04.2010Amdocs "hold"Kaufman Bros., LP
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amdocs LtdShs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen