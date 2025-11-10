Ausblick: Amdocs stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Amdocs lädt am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,82 USD je Aktie gegenüber 0,760 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Amdocs 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,15 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Amdocs 1,26 Milliarden USD umsetzen können.
5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,00 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 4,25 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 4,53 Milliarden USD, gegenüber 5,00 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
