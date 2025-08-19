Ausblick: Asana stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Asana wird sich am 03.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,050 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Asana noch ein Verlust pro Aktie von -0,310 USD in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 179,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Asana für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 193,0 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,227 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,110 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 782,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 723,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net