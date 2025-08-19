DAX24.037 +0,6%ESt505.367 +0,3%Top 10 Crypto15,25 +1,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.256 +1,2%Euro1,1696 -0,1%Öl68,43 +0,4%Gold3.495 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Märkte uneins -- Tesla will eigene Umweltbilanz verbessern -- Disney, Biogen, Ford im Fokus
Top News
Börsenspiel Trader 2025 Börsenspiel Trader 2025
NVIDIA-Aktie im Fokus: Zwischen geopolitischen Risiken und KI-Milliardenmarkt - lohnt sich das Wagnis? NVIDIA-Aktie im Fokus: Zwischen geopolitischen Risiken und KI-Milliardenmarkt - lohnt sich das Wagnis?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Asana stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

02.09.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Asana
12,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Asana wird sich am 03.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,050 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Asana noch ein Verlust pro Aktie von -0,310 USD in den Büchern gestanden.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 179,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Asana für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 193,0 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,227 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,110 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 782,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 723,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Asana und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Asana

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Asana

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Asana

DatumMeistgelesen
Wer­bung