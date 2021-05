freenet-Aktie stark: freenet steigert Gewinn dank TV-Geschäft

Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte das Unternehmen. In den drei Monaten sank der Umsatz zum Vorjahr laut Mitteilung um 30 Prozent auf 619,2 Millionen Euro. Analysten haben mit 620 Millionen Euro marginal mehr erwartet. Das EBITDA legte unterdessen um 4,6 Prozent auf 108,8 Millionen Euro zu. Hier hatten Analysten mit 106 Millionen Euro etwas weniger erwartet.

Basis des Gewinnanstiegs ist ein gut laufendes Segment TV und Medien. Dessen Beitrag zum Konzern-EBITDA steige kontinuierlich - im ersten Quartal 2021 lag der Anteil bei rund 20 Prozent, so die freenet AG. Für das Jahr 2021 geht der TecDAX-Konzern weiterhin von einer stabilen Umsatzentwicklung aus, einem EBITDA zwischen 415 bis 435 Millionen Euro und einem Free Cashflow zwischen 200 bis 220 Millionen Euro. In Bezug auf die relevanten Kundengruppen blieben die Erwartungen ebenfalls unverändert, d.h. moderates Wachstum der Postpaid-Kunden, moderate Abnahme der TV Abo-Kunden (RGU) und solides Wachstum der Waipu.tv Abo-Kunden.

Am Donnerstag ziehen freenet-Papiere via XETRA zeitweise um 2,29 Prozent auf 21,00 Euro an. FRANKFURT (Dow Jones)

