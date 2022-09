Ausblick: Blackline Safety zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GO

Heute im Fokus

Warten auf US-Verbraucherpreise: Asiens Börsen freundlich -- Commerzbank denkt offenbar über weitere Filialschließungen nach -- Fresenius Medical Care platziert Anleihe über 750 Millionen Euro

T-Mobile US trifft am Anleihemarkt auf starke Nachfrage. SKW fährt Anlage wieder hoch: 'Wir wärmen uns auf'. EU will Übergewinnsteuer für Öl und Gas zum Jahreswechsel einführen.