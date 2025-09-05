Ausblick: Caseys General Stores stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Caseys General Stores wird am 08.09.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorstellen.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,05 USD. Im Vorjahresquartal waren 4,83 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,29 Prozent auf 4,48 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Caseys General Stores noch 4,10 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,06 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 14,64 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,35 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 15,94 Milliarden USD im Vorjahr.
Nachrichten zu Casey's General Stores Inc
Analysen zu Casey's General Stores Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2019
|Caseys General Stores Hold
|Gabelli & Co
|08.03.2018
|Caseys General Stores Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.02.2018
|Caseys General Stores Buy
|Gabelli & Co
|07.06.2017
|Caseys General Stores Equal Weight
|Barclays Capital
|06.06.2017
|Caseys General Stores Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.02.2018
|Caseys General Stores Buy
|Gabelli & Co
|08.12.2016
|Caseys General Stores Outperform
|RBC Capital Markets
|12.09.2016
|Caseys General Stores Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.2016
|Caseys General Stores Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.2016
|Caseys General Stores Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2019
|Caseys General Stores Hold
|Gabelli & Co
|08.03.2018
|Caseys General Stores Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.06.2017
|Caseys General Stores Equal Weight
|Barclays Capital
|06.06.2017
|Caseys General Stores Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.05.2017
|Caseys General Stores Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
