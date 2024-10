Ausblick: CCC Intelligent Solutions vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel

CCC Intelligent Solutions präsentiert in der am 28.10.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2024 endete.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,092 USD je Aktie gegenüber -0,040 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll CCC Intelligent Solutions nach den Prognosen von 11 Analysten 237,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 221,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,362 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,150 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 943,4 Millionen USD, gegenüber 866,4 Millionen USD im Vorjahr.

