Ausblick: Compania Cervecerias Unidas SA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel

Compania Cervecerias Unidas SA präsentiert in der am 25.02.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2024 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 141,81 CLP gegenüber 112,93 CLP im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 46,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 837,24 Milliarden CLP gegenüber 572,61 Milliarden CLP im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 370,80 CLP, gegenüber 285,93 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 2.762,64 Milliarden CLP geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2.565,56 Milliarden CLP generiert wurden.

Redaktion finanzen.net