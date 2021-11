Ausblick: Crawford C A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Crawford C A wird am 08.11.2021 das Zahlenwerk zum am 30.09.2021 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,207 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,290 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 262,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 3,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Crawford C A einen Umsatz von 253,1 Millionen USD eingefahren.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,823 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,690 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,05 Milliarden USD, gegenüber 982,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

