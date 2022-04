Ausblick: Dawning Information Industry mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aktien in diesem Artikel

Dawning Information Industry stellt am 15.04.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,460 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 48,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Dawning Information Industry 0,310 CNY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Dawning Information Industry 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,69 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Dawning Information Industry 4,20 Milliarden CNY umsetzen können.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,782 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,583 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 11,08 Milliarden CNY, gegenüber 10,16 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

