Ausblick: Deep Down stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Deep Down veröffentlicht am 15.04.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,050 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Deep Down in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 7,1 Millionen USD im Vergleich zu 5,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD im Vergleich zu -0,010 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 19,4 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 19,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.net