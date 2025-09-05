DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.483 +0,4%Euro1,1723 ±0,0%Öl65,67 -1,8%Gold3.587 ±0,0%
Ausblick: dMY Technology Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

07.09.25 07:01 Uhr
dMY Technology Group Inc IV Registered Shs -A-
6,53 USD 0,07 USD 1,08%
dMY Technology Group A wird am 08.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,049 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,07 Prozent auf 66,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 61,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,130 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,420 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 273,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 244,4 Millionen USD waren.

