Ausblick: First Horizon National gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Heute im Fokus

Asiens Börsen uneinheitlich -- Bilfinger braucht überraschend neuen Chef - Optimismus für 2021 -- Stellantis-Werke in Italien unter Druck -- Netflix schlägt Erwartungen

MTU hat offenbar Interesse an Rolls-Royce-Tochter ITP Aero. HENSOLDT kauft Datenanalyse-Firma für militärische Aufklärung. Deutsche Bank will wohl rund 20 Prozent mehr Bonus bezahlen. Verdi: IBM will bis zu 1.000 Mitarbeitern kündigen. EZB-Währungshüter: Rolle des Euro in der Welt muss stärker werden.