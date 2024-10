Ausblick: Five Star Bancorp Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel

Five Star Bancorp Registered lädt am 28.10.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,527 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Five Star Bancorp Registered 0,640 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 32,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,18 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,78 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 124,7 Millionen USD, gegenüber 181,9 Millionen USD im Vorjahr.

