Ausblick: Fortum präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Heute im Fokus

Zeitweise über 16.000er-Marke: DAX geht nach Allzeithoch fester ins Wochenende -- Dow schließt kaum bewegt -- Varta wächst schwächer als erwartet -- zooplus, Moderna, Disney im Fokus

Musk hofft auf erste Tesla-Produktion in Grünheide im Oktober. Delivery Hero verkauft Südkorea-Tochter an Drei-Parteien-Konsortium. adidas-Aktie weiter bergauf nach vermeldetem Reebok-Verkauf. ENCAVIS übertrifft Prognosen und bestätigt Ausblick. Knorr-Bremse dank Nutzfahrzeuggeschäft mit hohen Zuwächsen im zweiten Quartal. Lieferando bietet Kurieren unbefristete Verträge an.