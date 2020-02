Ausblick: Hartford Financial Services Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hartford Financial Services Group wird am 03.02.2020 das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,26 USD aus. Im letzten Jahr hatte Hartford Financial Services Group einen Gewinn von 0,780 USD je Aktie eingefahren.

Hartford Financial Services Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,23 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,48 USD je Aktie, gegenüber 4,33 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 20,40 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 18,96 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net