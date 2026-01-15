Ausblick: HDFC Bank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
HDFC Bank wird am 17.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 11,96 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 11,55 INR je Aktie erzielt worden waren.
10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 59,23 Prozent auf 457,42 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.121,94 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 44 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 48,68 INR, gegenüber 46,41 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 37 Analysten durchschnittlich 1.934,93 Milliarden INR im Vergleich zu 4.746,69 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf HDFC Bank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HDFC Bank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent