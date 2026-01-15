DAX25.352 +0,3%Est506.041 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,56 -3,6%Nas23.530 +0,3%Bitcoin82.340 ±0,0%Euro1,1607 ±-0,0%Öl63,52 -0,6%Gold4.607 -0,2%
Ausblick: HDFC Bank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

16.01.26 07:01 Uhr
HDFC Bank wird am 17.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 11,96 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 3,55 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 11,55 INR je Aktie erzielt worden waren.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 59,23 Prozent auf 457,42 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.121,94 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 44 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 48,68 INR, gegenüber 46,41 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 37 Analysten durchschnittlich 1.934,93 Milliarden INR im Vergleich zu 4.746,69 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

