Ausblick: Hydrogenpro AS Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hydrogenpro AS Registered veröffentlicht am 22.11.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,028 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 115,38 Prozent verringert. Damals waren -0,013 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Hydrogenpro AS Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,090 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,1 Millionen USD, gegenüber 3,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net