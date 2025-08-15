DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin100.997 +0,6%Euro1,1699 ±0,0%Öl66,13 -1,1%Gold3.337 ±0,0%
Ausblick: Koskisen präsentiert Quartalsergebnisse

17.08.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Koskisen Corporation Registered Shs
8,60 EUR 0,04 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen

Koskisen präsentiert in der am 18.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,191 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Koskisen 0,210 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Koskisen soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 85,6 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,562 EUR im Vergleich zu 0,360 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 356,4 Millionen EUR, gegenüber 282,3 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

