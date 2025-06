Ausblick: Major Drilling Group International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel

Major Drilling Group International äußert sich am 11.06.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,060 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Major Drilling Group International noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 CAD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 181,3 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 7,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 168,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,418 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,640 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 740,2 Millionen CAD, gegenüber 706,7 Millionen CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

