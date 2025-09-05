Ausblick: MamaMancinis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
MamaMancinis wird am 08.09.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,023 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MamaMancinis noch 0,030 USD je Aktie eingenommen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 33,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 18,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,160 USD je Aktie, gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 142,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 123,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf MamaMancinis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MamaMancinis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu MamaMancini's Holdings Inc
Analysen zu MamaMancini's Holdings Inc
Keine Analysen gefunden.