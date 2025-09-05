DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin94.483 +0,4%Euro1,1723 ±0,0%Öl65,67 -1,8%Gold3.587 ±0,0%
Ausblick: MamaMancinis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

07.09.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
MamaMancini's Holdings Inc
9,44 USD 0,04 USD 0,43%
MamaMancinis wird am 08.09.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,023 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MamaMancinis noch 0,030 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 33,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 18,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,160 USD je Aktie, gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 142,2 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 123,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

