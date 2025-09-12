DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,40 +1,9%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin98.657 -0,2%Euro1,1727 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.643 ±0,0%
Ausblick: MindWalk legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

14.09.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
MindWalk Holdings Corp Registered Shs
1,78 EUR 0,18 EUR 11,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MindWalk wird am 15.09.2025 die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,060 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MindWalk noch -0,110 USD je Aktie verloren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 5,9 Millionen CAD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,8 Millionen USD erzielt wurde.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,150 CAD je Aktie, gegenüber -0,650 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 28,8 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 17,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

