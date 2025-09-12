Ausblick: MindWalk legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
MindWalk wird am 15.09.2025 die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,060 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte MindWalk noch -0,110 USD je Aktie verloren.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 5,9 Millionen CAD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 3,8 Millionen USD erzielt wurde.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,150 CAD je Aktie, gegenüber -0,650 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 28,8 Millionen CAD fest. Im Vorjahr waren noch 17,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
