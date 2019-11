Ausblick: Nutrien (Ex Potash Agrium) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Nutrien (Ex Potash Agrium) wird am 04.11.2019 das Zahlenwerk zum am 30.09.2019 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,617 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Nutrien (Ex Potash Agrium) ebenfalls einen Gewinn von 0,617 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,41 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,96 Milliarden CAD umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,74 CAD, gegenüber 3,67 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 26,38 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,64 Milliarden CAD generiert wurden.

