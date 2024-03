Ausblick: Orságos Takar És Ker BK ON zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel

Orságos Takar És Ker BK ON veröffentlicht am 08.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 1014,78 HUF gegenüber 571,00 HUF im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 31,21 Prozent auf 591,93 Milliarden HUF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 451,15 Milliarden HUF in den Büchern gestanden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3702,55 HUF im Vergleich zu 1245,99 HUF im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 2.181,65 Milliarden HUF, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2.838,47 Milliarden HUF.

