Abstufung belastet

Siemens-Aktien nehmen Abstand vom Rekordhoch

14.10.25 08:38 Uhr
Darum entfernt sich die Siemens-Aktie wieder von ihrem Allzeithoch | finanzen.net

Vom Rekordhoch vergangener Woche könnten sich die Aktien von Siemens am Dienstag etwas weiter nach unten absetzen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
245,20 EUR -0,90 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Grund für vorbörsliche Verluste war eine Abstufung von "Overweight" auf "Equal-weight" durch Morgan Stanley (MS).

Auf Tradegate verloren die Siemens-Anteilscheine 1,3 Prozent auf 242,80 Euro in Relation zum XETRA-Schluss am Montag. Am Donnerstag vergangener Woche hatten sie mit 250,15 Euro ein historisches Hoch erklommen.

Nach einer mit hohen Kursgewinnen einhergehenden Neubewertung der Aktien im laufenden Jahr handelten diese nun nicht mehr mit einem wesentlichen Abschlag zur theoretischen Summe der Konzernteile, argumentierte Analyst Max Yates.

Das lasse den Papieren nicht mehr viel Aufwärtspotenzial, zumal hierfür auch die Impulse fehlten.

/bek/stk

