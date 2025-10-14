Siemens Aktie News: Siemens wird am Vormittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens. Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,2 Prozent auf 238,15 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,2 Prozent auf 238,15 EUR ab. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 237,95 EUR. Mit einem Wert von 240,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 72.452 Siemens-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 250,15 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 162,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,82 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,39 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 5,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 239,78 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,38 Mrd. EUR – ein Plus von 2,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 11,68 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens-Aktie mit Hold

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

September 2025: So schätzen Analysten die Siemens-Aktie ein