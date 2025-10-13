Siemens Aktie News: Siemens legt am Nachmittag zu

So entwickelt sich Siemens

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 245,40 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 245,40 EUR zu. Die Siemens-Aktie legte bis auf 245,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 244,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 221.123 Siemens-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 250,15 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 162,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 33,83 Prozent sinken.

Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,39 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 239,78 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Am 07.08.2025 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,38 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 18,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens-Aktie mit Hold

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

September 2025: So schätzen Analysten die Siemens-Aktie ein