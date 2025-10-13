Siemens Aktie News: Siemens am Mittag gefragt

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Siemens. Das Papier von Siemens legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 244,75 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 244,75 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 245,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 244,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 118.099 Siemens-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 250,15 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 2,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 162,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 33,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,39 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 239,78 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 07.08.2025. Das EPS belief sich auf 2,61 EUR gegenüber 2,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 19,38 Mrd. EUR gegenüber 18,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,70 EUR je Aktie.

