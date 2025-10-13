DAX24.393 +0,6%Est505.577 +0,8%MSCI World4.240 +0,1%Top 10 Crypto15,90 +3,8%Nas22.204 -3,6%Bitcoin99.427 +0,1%Euro1,1602 -0,1%Öl63,63 +2,5%Gold4.074 +1,4%
Fokus auf Aktienkurs

Siemens Aktie News: Siemens am Montagvormittag freundlich

13.10.25 09:23 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Montagvormittag freundlich

Die Aktie von Siemens zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 244,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
245,00 EUR 3,80 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 244,00 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 244,50 EUR zu. Bei 244,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.846 Siemens-Aktien.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 250,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 2,52 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 162,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,39 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 239,78 EUR je Siemens-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 07.08.2025 vor. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,51 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 19,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 12.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,70 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens-Aktie mit Hold

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

September 2025: So schätzen Analysten die Siemens-Aktie ein

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
10.10.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
09.10.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
29.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
08.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

