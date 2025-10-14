Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 237,40 EUR.

Um 11:38 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,5 Prozent auf 237,40 EUR. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 237,10 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 240,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 305.079 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 250,15 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 5,37 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 162,38 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 46,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,39 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 241,44 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 07.08.2025. Das EPS belief sich auf 2,61 EUR gegenüber 2,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 19,38 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,68 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

