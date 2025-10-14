DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.278 -0,2%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas22.550 -0,6%Bitcoin96.832 -2,8%Euro1,1605 +0,3%Öl62,18 -1,9%Gold4.129 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 European Lithium A2AR9A BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Top News
Clever und flexibel traden mit finanzen.net zero Clever und flexibel traden mit finanzen.net zero
Kryptomarkt im Fokus: Bitcoin unter Druck - zeitweise unter 110.000 US-Dollar Kryptomarkt im Fokus: Bitcoin unter Druck - zeitweise unter 110.000 US-Dollar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Kursverlauf

Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

14.10.25 16:08 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 237,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
238,50 EUR -7,60 EUR -3,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 237,30 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 234,70 EUR. Bei 240,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 597.203 Siemens-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 250,15 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 5,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 162,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 46,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,39 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 241,44 EUR aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 19,38 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 18,90 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,68 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens-Aktie mit Hold

Gründungsmitglieder des deutschen Leitindex: Diese Aktien waren bei Einführung des Leitindex im DAX

September 2025: So schätzen Analysten die Siemens-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: servickuz / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
12:01Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
09.10.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Siemens BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.09.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:01Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
29.09.2025Siemens Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10.07.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
01.07.2025Siemens HoldHSBC
22.05.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
25.04.2025Siemens UnderweightBarclays Capital
17.02.2025Siemens UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen