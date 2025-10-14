Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,6 Prozent auf 237,30 EUR ab.

Die Siemens-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 237,30 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 234,70 EUR. Bei 240,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 597.203 Siemens-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 250,15 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 5,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 162,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 46,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,39 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 241,44 EUR aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 19,38 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 18,90 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,68 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

