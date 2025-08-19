Ausblick: PagerDuty legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

PagerDuty öffnet am 03.09.2025 die Bücher zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,204 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,140 USD erwirtschaftet worden.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,62 Prozent auf 123,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 115,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,970 USD, gegenüber -0,590 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 497,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 467,5 Millionen USD generiert wurden.

