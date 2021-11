Ausblick: Panoro Energy ASA legt Quartalsergebnis vor

Panoro Energy ASA lässt sich am 22.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Panoro Energy ASA die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,000 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Panoro Energy ASA -0,030 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 624,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 55,0 Millionen USD gegenüber 7,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,576 USD je Aktie, gegenüber -0,051 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 134,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 27,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net