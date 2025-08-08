Ausblick: PennantPark Floating Rate Capital stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

PennantPark Floating Rate Capital wird am 11.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,293 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 66,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 37,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,21 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,40 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 263,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 186,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net