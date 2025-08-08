Ausblick: PennantPark Floating Rate Capital stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Werte in diesem Artikel
PennantPark Floating Rate Capital wird am 11.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2025 abgelaufen ist.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,293 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 66,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 37,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,21 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,40 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 263,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 186,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
