Beiersdorf-Aktien fallen trotz Umsatzbelebung - Konzern vorsichtig

Der organische Umsatz sei im dritten Quartal um 0,2 Prozent gewachsen, teilte das Hamburger DAX -Unternehmen Beiersdorf am Mittwoch mit. In der ersten Jahreshälfte war der organische Umsatz noch um 10,7 Prozent geschrumpft, nach neun Monaten ging er damit in Summe um 7,1 Prozent zurück. Für das Gesamtjahr präzisierte der Hersteller von Nivea und Tesa seine Prognose: Der Umsatzrückgang 2020 werde wohl auf dem Niveau der ersten neun Monate liegen. Die Ebit-Marge für den Konzern werde "signifikant" unter der des Vorjahres liegen, bei Tesa werde sie aber ungefähr auf Vorjahrsniveau erwartet.

Konkurrent Henkel war im dritten Quartal auf den Wachstumspfad zurückgekehrt, nachdem die Corona-Krise zuvor bei den Düsseldorfern für Rückgänge gesorgt hatte. Der Hersteller von Pritt, Persil und Schwarzkopf hatte von Juli bis September ein organisches Wachstum von 3,9 Prozent verzeichnet.

Beiersdorf setzt Fragezeichen hinter Mittelfrist-Gewinnziel

Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf stellt sein mittelfristiges Gewinnziel in Frage.

Der Konzern sei aktuell nicht in der Position, das in seiner Strategie Care+ vorgesehene Ziel einer Ebit-Marge des Konsumenten-Geschäfts rund um Nivea von 16 bis 17 Prozent bis zum Jahr 2023 zu bekräftigen, sagte Finanzchefin Dessi Temperley am Mittwoch im Gespräch mit Analysten. Beiersdorf befinde sich angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie in einer Phase der Unsicherheit. Insgesamt halte der Konzern aber an der 2019 vorgelegten Strategie Care+ fest, die auch auf zusätzliche Investitionen abzielt. Für 2020 rechnet Beiersdorf mit einer Umsatzrendite, die signifikant unter der des Vorjahres von rund 14,5 Prozent liegen wird.

Beiersdorf fallen trotz Umsatzbelebung

Positive Analystenreaktionen auf die Quartalsumsätze haben den Aktien von Beiersdorf am Mittwoch in einem sehr schwachen Marktumfeld nicht geholfen. Die Papiere der Hamburger fielen via XETRA zeitweise um 6,51 Prozent auf 93,58 Euro und waren damit am Vormittag schwächster DAX-Wert.

Im dritten Quartal haben sich die Geschäfte wieder belebt. Beiersdorf bleibt dennoch vorsichtig: "Wann sich die Situation nachhaltig entspannen wird, lässt sich noch immer nicht vorhersagen", sagte Konzernchef Stefan De Loecker mit Blick auf die Corona-Krise.

Das Umsatzziel für das Gesamtjahr stufte der Bernstein-Analyst Bruno Monteyne als "zu vorsichtig" ein. Es impliziere, dass die Dynamik im vierten Quartal wieder nachlasse, so der Experte. Die Zurückhaltung sei aber wohl der Unsicherheit um einen zweiten Lockdown geschuldet.

