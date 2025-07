Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit Kursabschlägen

So bewegt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 107,65 EUR nach.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 107,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 107,65 EUR. Bei 108,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 3.431 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.07.2024 bei 139,45 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 29,54 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,40 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 2,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beiersdorf-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,03 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 141,30 EUR aus.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Beiersdorf einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,65 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,65 Mrd. EUR eingefahren.

Beiersdorf dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Beiersdorf.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,64 EUR fest.

