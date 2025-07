Beiersdorf Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Beiersdorf

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 109,85 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 109,85 EUR. Bei 109,30 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 109,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.985 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Bei 137,70 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 25,35 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.06.2025 auf bis zu 105,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 4,05 Prozent würde die Beiersdorf-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,02 EUR je Beiersdorf-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 138,90 EUR.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Beiersdorf ein EPS von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,63 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

