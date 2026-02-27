DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4900 -2,9%Nas22.668 -0,9%Bitcoin54.995 -1,3%Euro1,1806 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Ausblick: RadNet zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

28.02.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RadNet IncShs
60,50 EUR 1,50 EUR 2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

RadNet lässt sich am 01.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird RadNet die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,204 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 516,7 Millionen USD – ein Plus von 8,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RadNet 477,1 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,377 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,040 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 2,01 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,83 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

