Ausblick: SF veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SF wird am 29.08.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,700 HKD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,69 Prozent erhöht. Damals waren 0,650 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 74,39 Milliarden HKD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 83,65 Milliarden HKD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,61 HKD, gegenüber 2,22 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 341,29 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 307,60 Milliarden HKD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net